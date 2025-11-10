< sekcia Šport
Guardiola sa radoval v 1000. zápase z triumfu: Neuveriteľný darček
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Jubilejný tisíci duel v pozícii hlavného trénera si zapamätá v pozitívnom svetle španielsky futbalový tréner Pep Guardiola. V nedeľňajšom šlágri anglickej Premier League ho potešili jeho zverenci z Manchestru City hladkým triumfom nad úradujúcim šampiónom FC Liverpool 3:0. „The Reds“ nezvládli päť z uplynulých šiestich ligových duelov a podľa ich kouča Arneho Slota momentálne nemôžu uvažovať o obhajobe titulu.
City sa po nevydarenej minulej sezóne opäť vracia k výsledkom, ktoré ho pasujú do role ašpiranta na celkové prvenstvo. Na vedúci Arsenal stráca štyri body a po 11 kolách sa pýši najlepšou ofenzívou v súťaži s 23 strelenými gólmi. Sérioví šampióni z rokov 2021-2024 skórovali minimálne trikrát v každom z predošlých štyroch súťažných stretnutí. Hrozbou pre súperov je najmä nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý suverénne vedie so 14 presnými zásahmi tabuľku ligových strelcov a jeho meno svietilo na listine strelcov ako prvé aj v nedeľu. Najskôr síce v 13. minúte nepremenil pokutový kop, o štvrťhodinu neskôr však rozvlnil sieť hlavičkou po centri Matheusa Nunesa a k dosiahnutiu méty 100 gólov v Premier League mu chýba už len jediný zápis. Do prestávky sa k nemu pridal Nico Gonzalez a na rozdiel triedy uzavrel po hodine hry ukážkovou strelou Jeremy Doku.
Hráči ManCity mali radosť dvojnásobnú, keďže v sobotu Arsenal iba remizoval na pôde nováčika zo Sunderlandu. „Ďakujem hráčom a štábu za tento neuveriteľný darček,“ povedal Guardiola po svojom 1000. zápase na trénerskej lavičke. „Povedal som im: ‚Chlapci, nerobte to preto, že Arsenal včera nevyhral. Urobme to, aby sme uverili sami sebe‘. Hrali sme proti majstrovi Anglicka a chceli sme ukázať, že sme schopní byť v kontakte s Arsenalom. Myslím si, že sa nám to podarilo,“ dodal 54-ročný Španiel.
Liverpoolčania sa síce na dôležitý ligový duel naladili víťazstvom proti Realu Madrid v Lige majstrov, v domácej súťaži sa však trápia. Po prehre na Etihad Stadium spadli už na ôsmu pozíciu s osembodovým mankom na Arsenal. „Musíme sa zlepšiť, to je jasné. Prvoradým cieľom je dosiahnuť lepšie výsledky. Posledná vec, na ktorú by sme sa mali teraz sústrediť, je boj o titul,“ vyhlásil Slot. Sklamanie z jednoznačnej prehry v Manchestri neskrýval ani kapitán Liverpoolu Virgin van Dijk: „Realita je taká, že sme prehrali 0:3, čo je veľká rana. V žiadnom prípade sa však nevzdáme. Je november a my sme pripravení na dlhú sezónu a veľký boj.“
