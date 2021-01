Guardiola si je istý, že De Bruyne predĺži zmluvu s Citizens

Londýn 5. januára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola očakáva, že stredopoliar Kevin De Bruyne podpíše novú vylepšenú zmluvu a spojí svoju budúcnosť s klubom na dlhé roky. Aktuálne rokovania sa ale zastavili na mŕtvom bode.



Nemusí to byť však žiadny problém, keďže 29-ročný Belgičan má kontrakt platný do roku 2023. Vedenie City mu už dávnejšie ponúklo novú o trochu vylepšenú zmluvu a teraz sa vedú "pokojné taktické šachy" o jej konečnú finančnú atraktívnosť. Anglická tlač prišla so špekuláciami, že prvé navýšenie platu De Bruyneho z terajších 280.000 libier týždenne hráča "veľmi neuspokojilo".



Španielsky kouč "Citizens" je ale úplne pokojný. "Som si úplne istý, že zostane. Musíme ale rešpektovať celý proces. Nesledujem to, keďže som na túto tému nehovoril s riaditeľom Txiki Begiristainom. Ale Kevin vie, ako veľmi ho chceme a ako ho obdivujeme nielen ako hráča, ale aj ako osobnosť a vicekapitána mužstva. Samozrejme je pre klub veľmi dôležitý. Ja sa neobávam. V konečnom dôsledku to samozrejme bude jeho rozhodnutie," citovala Guardiolu agentúra AFP.