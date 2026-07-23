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Guardiola si údajne od Talianov vypýtal 20 miliónov eur ročne
Športoví riaditelia Paolo Maldini a Leonardo údajne stále považujú Guardiolu za preferovaného kandidáta, nie však za požadovaných finančných podmienok.
Autor TASR
Rím 23. júla (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola si údajne vypýtal za vedenie talianskej reprezentácie plat 20 miliónov eur ročne. Podľa denníka La Gazzetta dello Sport je to dvojnásobok sumy, ktorú je Talianska futbalová federácia (FIGC) pripravená ponúknuť.
Prezident FIGC Gabriele Gravina potvrdil, že predstavitelia zväzu boli s Guardiolom v kontakte. Naznačil tiež, že v prípade úspešného trénera Manchestru City by mohli urobiť výnimku a navýšiť rozpočet určený na jeho mzdu.
Podľa talianskeho denníka však Guardiola stanovil finančné podmienky tak vysoko, aby ich FIGC nemohla akceptovať. Päťdesiatpäťročný kouč už v minulosti naznačil, že po desiatich rokoch v Manchestri City si chce pred začiatkom ďalšieho pôsobiska dať prestávku.
Športoví riaditelia Paolo Maldini a Leonardo údajne stále považujú Guardiolu za preferovaného kandidáta, nie však za požadovaných finančných podmienok. Medzi ďalších adeptov na post trénera talianskej reprezentácie patria Andrea Pirlo, Roberto Mancini a Antonio Conte.
Taliansko sa nekvalifikovalo na záverečný turnaj majstrovstiev sveta v rokoch 2018, 2022 ani 2026. Vedenie zväzu preto hľadá riešenie, ktoré by reprezentáciu vrátilo medzi svetovú špičku. Informoval o tom denník La Gazzetta dello Sport.
Prezident FIGC Gabriele Gravina potvrdil, že predstavitelia zväzu boli s Guardiolom v kontakte. Naznačil tiež, že v prípade úspešného trénera Manchestru City by mohli urobiť výnimku a navýšiť rozpočet určený na jeho mzdu.
Podľa talianskeho denníka však Guardiola stanovil finančné podmienky tak vysoko, aby ich FIGC nemohla akceptovať. Päťdesiatpäťročný kouč už v minulosti naznačil, že po desiatich rokoch v Manchestri City si chce pred začiatkom ďalšieho pôsobiska dať prestávku.
Športoví riaditelia Paolo Maldini a Leonardo údajne stále považujú Guardiolu za preferovaného kandidáta, nie však za požadovaných finančných podmienok. Medzi ďalších adeptov na post trénera talianskej reprezentácie patria Andrea Pirlo, Roberto Mancini a Antonio Conte.
Taliansko sa nekvalifikovalo na záverečný turnaj majstrovstiev sveta v rokoch 2018, 2022 ani 2026. Vedenie zväzu preto hľadá riešenie, ktoré by reprezentáciu vrátilo medzi svetovú špičku. Informoval o tom denník La Gazzetta dello Sport.