Guardiola spomína na Pelého:To, čo urobil pre futbal,tu zostane navždy

Londýn 30. decembra (TASR) - Tréner Manchestru City Pep Guardiola je presvedčený, že Pelého vplyv na futbal bude večný. Legendárny Brazílčan zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov po dlhom boji s rakovinou hrubého čreva.



"V mene Manchestru City chcem vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom," citovala Guardiolu agentúra DPA. "Futbal je futbalom vďaka takémuto typu ľudí. Neymar raz povedal skvelú vetu, že pred Pelém bolo číslo 10 len číslom, no po ňom sa stalo niečím výnimočným. Každý špičkový hráč chcel vo svojom tíme toto číslo nosiť. To, čo Pelé pre futbal urobil, tu zostane už navždy. Myslím si, že typ hráčov, ako sú on, Diego Maradona, Johan Cruyff, Lionel Messi, Franz Beckenbauer či Cristiano Ronaldo, je večný. Akokoľvek tomu hovoríte, náš biznis či prácu urobili lepším miestom."



Tréner nemeckej reprezentácie Hansi Flick tvrdí, že nikdy neexistoval lepší hráč než Pelé: "Pre mňa bol a je futbalovým kráľom. Jeho hra mala k dokonalosti veľmi blízko, nemal žiadne slabiny. Pelé mohol robiť všetko."



Bývalý stredopoliar londýnskej Chelsea a súčasný tréner Evertonu Frank Lampard uznal Pelého obrovský vplyv na futbal. "Ako sa ukazuje od štvrtka, existuje k nemu obrovský rešpekt ako k hráčovi aj ako k človeku. Bol skvelý človek a skvelý futbalista. Bezpochyby bol jedným z najväčších vôbec, takže je to pre futbal smutný deň. Vplyv Pelého mena na tento šport bol vždy obrovský a rokmi stále rastie. Bohužiaľ, prišli sme o neho, no jeho meno tu bude navždy," povedal Lampard.



Poctu Pelému vzdal aj tréner Newcastlu Eddie Howe: "Ako hráč bol neuveriteľne talentovaný, jeho góly boli veľmi rôznorodé. Verte či nie, hoci som hrával ako obranca, rád sa na góly pozerám. Sú tu však aj iné ikonické momenty. S Pelém som sa nikdy nestretol a nepoznal som ho, no keď sa spätne pozriem na jeho správanie k Bobbymu Mooreovi na konci zápasu z roku 1970... Tie ikonické fotografie sú veľmi silné, dal by som mu za to veľkú zásluhu."



Hoci si Howe nepamätá Pelého ako hráča, jeho postavenie v rámci futbalu si plne uvedomuje: "Za mojej éry ste vyrastali s tým, že ste vedeli, kto je Pelé a mysleli ste naňho ako na najlepšieho futbalistu sveta. Je to veľmi, veľmi smutné. Kedykoľvek zomrie ikona, je to pre futbal smutný moment. Reakcie médií a všetkých, ktorí majú niečo spoločné s futbalom, dokazujú, ako si ho svet dobre pamätá."