Guardiola zostane v Manchestri City aj v nasledujúcej sezóne

Manchester 20. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola zotrvá v Manchestri City minimálne do konca nasledujúcej sezóny. Päťdesiattriročný kouč podľa britských médií predĺžil zmluvu, ktorá mala platnosť do konca prebiehajúceho ročníka. Guardiola prišiel do City v roku 2016 a doviedol ho k šiestim ligovým titulom.



Okrem trofejí v Premier League získali Citizens pod jeho vedením dvakrát FA Cup. V roku 2023 zavŕšili triumfom v Lige majstrov zisk "treble", čím vyrovnali rovnaký úspech mestského rivala United z roku 1999. Pod Guardiolom sa City stalo prvým tímom, ktorý vyhral štyri anglické ligové tituly za sebou.



Mužstvu z Etihad Stadium patrí po jedenástich kolách v Premier League druhé miesto s päťbodovou stratou na vedúci FC Liverpool. Tím ťahá sériu štyroch prehier vo všetkých súťažiach, čo sa stalo Guardiolovi prvýkrát v trénerskej kariére. Po poslednej prehre na pôde Brightonu & Hove Albion (1:2) povedal: "Možno si po siedmich rokoch, keď sme šesťkrát vyhrali Premier League, zaslúži uspieť iný tím."



Guardiola podpísal predĺženie zmluvy v máji 2018, novembri 2020 a novembri 2022. V májom prejave po štvrtom ligovom titule za sebou uviedol, že má bližšie k odchodu ako k zotrvaniu v Manchestri. V súčasnosti je vo funkcii hlavného kormidelníka najdlhšie spomedzi všetkých trénerov tímov z Premier League. Stalo sa tak po odchode Nemca Jürgena Kloppa, ktorý v lete opustil Liverpool.