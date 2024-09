Guardiolovi chýbal Rodri, na čele je Liverpool a hviezdil Palmer

Londýn 29. septembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola vnímal počas stretnutia anglickej Premier League na pôde Newcastlu (1:1) absenciu kľúčového stredopoliara Rodriho. Obhajca titulu Manchester City prišiel o body druhýkrát za sebou, čo využili jeho súperi FC Liverpool aj Arsenal Londýn. Sobotné zápasy 6. kola zamiešali karty na čele tabuľky a o okrem iného priniesli aj senzačný rekord Colea Palmera.



Rodri sa zranil minulý víkend v šlágri proti Arsenalu (2:2) a v priebehu týždňa vyšlo najavo, že tímu bude chýbať do konca sezóny. V strede poľa sa predstavil 19-ročný mladík Rico Lewis s Mateom Kovačičom, ale podľa Guardiolu musia "Citizens" nájsť ustálené riešenie: "Kovačič, Bernardo aj Rico to zvládli dobre, ale musím nájsť riešenia. Bol by som rád, keby tu bol Rodri. Svoj tím poznám dokonale, mali sme šance skórovať a v strede poľa sme boli silní. Problémom boli lopty za obranu, ale to sa niekedy stane a vy sa musíte prispôsobiť."



City sa ujalo vedenia v 35. minúte zásluhou Joška Gvardiola, domáci celok vyrovnal po zmene strán, keď Anthony Gordon premenil penaltu. "V malých priestoroch je veľmi dobrý a bol schopný spraviť otočku a zakončiť. Je naozaj dobrý, ale nepočítal som, že je schopný strieľať góly," uviedol Guardiola na adresu chorvátskeho obrancu. Prvýkrát v sezóne sa nepresadil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý v predchádzajúcich piatich dueloch nastrieľal 10 gólov.



V drese Newcastlu sedel na lavičke slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý po návrate jednotky Nicka Popea neštartoval ani raz. Mužstvo Eddieho Howea utrpelo prvú prehru v ročníku a s 11 bodmi je siedme. "Bola to dobrá ukážka toho, že sme hrali našu hru. Na trávniku sa stretli dva tímy, ktoré si šli po krku asi 70 minút. V závere boli silnejší ako my a museli naozaj dobre brániť, aby sme udržali bod," citovala anglického kouča agentúra AFP.



Na City sa v tabuľke dotiahol Arsenal, ktorý figuruje na tretej priečke o skóre. "Kanonieri" doma zdolali Leicester 4:2, pričom až do štvrtej minúty nadstaveného času bol stav vyrovnaný. V úplnom závere si strelu Leandra Trossarda nešťastne stečoval Wilfred Ndidi a eufóriu na Emirates Stadium spečatil Kai Havertz. "Som obzvlášť spokojný s tým, ako tím reagoval v náročnej fáze po inkasovaní dvoch nečakaných gólov. My aj fanúšikovia sme ukázali neuveriteľnú kontrolu emócií, veľkú vieru a veľa odvahy na nájdenie spôsobu, ako zápas nakoniec vyhrať," tešil sa po stretnutí tréner Mikel Arteta.



Na čelo Premier League sa po sobotnom programe prebojovali hráči Liverpoolu, ktorí triumfovali na ihrisku Wolves 2:1. Podľa nového kormidelníka Arneho Slota to však neodráža skutočný stav tabuľky: "Až po nejakých 19 zápasoch si môžeme klásť otázku, ako na tom sme. Stále musíme dokázať, že na to máme, aj keď narazíme na Arsenal, Newcastle, Chelsea a Aston Villu. Do toho je tu Liga majstrov a nemyslím si, že musím svojich hráčov presviedčať o výzvach, ktorým budeme čeliť."



Pozornosť na seba upútal Cole Palmer, ktorý štyrmi gólmi zaistil víťazstvo Chelsea nad Brightonom 4:2. Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý prišiel na Stamford Bridge minulé leto zo City, sa stal prvým hráčom v histórii súťaže so štyrmi zásahmi v priebehu prvého polčasu. "Mal som ich dať päť alebo šesť. Keď som premárnil prvú šancu, bol som naštvaný, ale vzhľadom na spôsob, akým hrali, som cítil, že sa dostaneme do viacerých šancí," konštatoval po zápase. "Je dôležité, aby bol ambiciózny aj naďalej. Najlepšie je, že futbal miluje a užíva si ho. Zostáva rovnaký a je to niečo fantastické," dodal na Palmerovu adresu tréner Enzo Maresca.



"The Blues" sú v tabuľke štvrtí s 13 bodmi, na konte majú o dva menej ako Liverpool. Poradie v najlepšej štvorke môže v nedeľu upraviť piata Aston Villa, ktorá sa predstaví na pôde nováčika Ipswich Town.