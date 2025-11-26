< sekcia Šport
Guardiolovi nevyšla rotácia zostavy: „Beriem plnú zodpovednosť“
Manchester 26. novembra (TASR) - Zatiaľ čo futbalisti FC Chelsea sfúkli v utorkovom stretnutí Ligy majstrov na Stamford Bridge hráčov Barcelony (3:0), úlohu favorita nepotvrdil ďalší anglický zástupca. Bayer Leverkusen vyškolil hráčov Manchestru City na ich pôde z efektivity, keď na Etihad Stadium strelil dva góly z dvoch striel na bránku a vyhral 2:0. Mužstvo trénera Pepa Guardiolu zaznamenalo prvú prehru v tohtoročnej edícii LM, pričom plnú zodpovednosť za neúspech svojich zverencov prebral po dueli práve španielsky kormidelník.
Guardiola prekvapil výberom základnej zostavy, keď nechal odpočívať nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda a nenasadil ani portugalského stopéra Rubena Diasa, jeho krajana zo stredu poľa Bernarda Silvu a medzi tromi žrďami chýbal aj Talian Gianluigi Donnarumma. „Farmaceuti“ využili slabý výkon náhradníkov sériového anglického šampióna z rokov 2020-2024 a do vedenia ich poslal v prvom polčase španielsky krajný obranca Alejandro Grimaldo. Po prestávke pridal ďalší gól český útočník Patrik Schick a ManCity prehrali v LM prvýkrát pred domácimi divákmi po 24 zápasoch v rámci hlavnej fázy. „Beriem na seba plnú zodpovednosť. Stále si myslím, že hráči, ktorí nastúpili, boli výnimoční. Chýbalo nám však niečo, čo je potrebné na najvyššej úrovni,“ citovala Guardiolu agentúra AFP.
Dôvodom bola rotácia zostavy, keďže City čakajú tri ligové stretnutia v priebehu ôsmich dní proti Leedsu United, Fulhamu a Sunderlandu. Následne v LM odohrajú šláger na pôde Realu Madrid. „Myslím si, že keď hráme každé dva alebo tri dni, musíme robiť zmeny. Keď však vidím výsledok, zrejme ich bolo príliš veľa,“ uvedomoval si Guardiola, ktorý si v poradí stý zápas v Lige majstrov v pozícii trénera „citizens“ nezapamätá v dobrom. Jeho tím však má všetko vo vlastných rukách, keďže s bilanciou 3-1-1 a 10 bodmi na konte je v neúplnej tabuľke priebežne v prvej osmičke, ktorá zaručuje priamy postup do osemfinále.
Leverkusen si zdvihol šance vyhnúť sa predkolu a po piatich dueloch má na konte 8 bodov. Najdôležitejšou postavou nemeckého majstra zo sezóny 2023/24 bol holandský brankár Mark Flekken. „Boli sme dostatočne odvážni, aby sme hrali dopredu a hrali svojím vlastným štýlom. Myslím, že to bolo najdôležitejšie – zostali sme verní sami sebe. Kľúčová bola obranná hra. Dokázali sme sa vracať dozadu, darilo sa nám blokovať strely. Odohrali sme skvelý zápas a zaslúžili sme si tri body,“ povedal brankár Flekken, ktorý predviedol až deväť úspešných zákrokov a stal sa najlepším hráčom zápasu podľa UEFA.
