< sekcia Šport
Guardiolu čaká 1000. zápas v pozícii trénera: Veľa tvrdej práce
Guardiola prešiel po konci hráčskej kariéry na lavičku, v septembri 2007 debutoval v pozícii hlavného trénera B-tímu Barcelony.
Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) - Španiela Pepa Guardiolu čaká v nedeľu jubilejný 1000. zápas v pozícii hlavného trénera. Päťdesiatštyriročný kouč povedie futbalistov Manchestru City v šlágri Premier League proti úradujúcemu šampiónovi Liverpoolu.
Guardiola prešiel po konci hráčskej kariéry na lavičku, v septembri 2007 debutoval v pozícii hlavného trénera B-tímu Barcelony. Počas viac ako 18 rokov pôsobil okrem Barcelony ešte v Bayerne Mníchov a od roku 2016 je súčasťou Manchestru City. Na každej klubovej adrese sa mu podarilo vyhrať takmer všetko, čo sa na futbalovej scéne dá.
„Nikdy som ani na sekundu nepomyslel na to, že by som dosiahol na tisíc zápasov. Chcete len odviesť dobrú robotu, hrať futbal správnym spôsobom a potom sa uvidí, čo sa udeje. Za všetkým je veľa tvrdej práce, oddanosti, vášne a lásky. V tomto smere ma nik nedokáže zdolať. Čísla sú šialené, keď si ich človek prečíta,“ citovala agentúra AP Guardiolu.
Tréner „Citizens“ vyhral vo svojej doterajšej kariére takmer 72 percent všetkých zápasov a získal 40 víťazných trofejí. Len v sezóne 2012/2013 nemal klubovú príslušnosť. Cez víkend čaká jeho tím súboj o druhé miesto, medzi Manchestrom City a Liverpoolom je v tabuľke rozdiel jedného bodu.
Guardiola prešiel po konci hráčskej kariéry na lavičku, v septembri 2007 debutoval v pozícii hlavného trénera B-tímu Barcelony. Počas viac ako 18 rokov pôsobil okrem Barcelony ešte v Bayerne Mníchov a od roku 2016 je súčasťou Manchestru City. Na každej klubovej adrese sa mu podarilo vyhrať takmer všetko, čo sa na futbalovej scéne dá.
„Nikdy som ani na sekundu nepomyslel na to, že by som dosiahol na tisíc zápasov. Chcete len odviesť dobrú robotu, hrať futbal správnym spôsobom a potom sa uvidí, čo sa udeje. Za všetkým je veľa tvrdej práce, oddanosti, vášne a lásky. V tomto smere ma nik nedokáže zdolať. Čísla sú šialené, keď si ich človek prečíta,“ citovala agentúra AP Guardiolu.
Tréner „Citizens“ vyhral vo svojej doterajšej kariére takmer 72 percent všetkých zápasov a získal 40 víťazných trofejí. Len v sezóne 2012/2013 nemal klubovú príslušnosť. Cez víkend čaká jeho tím súboj o druhé miesto, medzi Manchestrom City a Liverpoolom je v tabuľke rozdiel jedného bodu.