Guardiolu spájajú s Anglickom, budúcnosť v City ešte nepotvrdil

Londýn 14. októbra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa ešte nerozhodol, či bude aj po tejto sezóne pokračovať na lavičke Manchestru City. Päťdesiattriročného kouča spájajú médiá s anglickou reprezentáciou, ktorú dočasne vedie Lee Carsley.



Od Guardiolovho príchodu v roku 2016 vybojovalo City 18 trofejí vrátane šiestich majstrovských titulov, dvoch Pohárov FA a v sezóne 2022/23 triumfovalo aj v Lige majstrov. K predĺženiu kontraktu, ktorý mu skončí v júni 2025, však zatiaľ neprišlo a v médiách sa začína špekulovať, že by Guardiola mohol prevziať Albión. Španiel v lete povedal, že v Manchestri by rád zostal, no bližšie sa zatiaľ nevyjadril. "Odísť zo City? Nie je to pravda, ešte som sa nerozhodol. A nie je ani pravda, že budem ďalším trénerom Anglicka. Ak by som sa už rozhodol, tak by som to povedal. Môže sa stať všetko," uviedol v talianskej talk šou Che tempo Che Fa.



Bývalý kapitán Manchestru United a v súčasnosti televízny expert Roy Keane si myslí, že Anglická futbalová asociácia (FA) by si mala dať s rozhodnutím na čas. "FA musí hľadať najlepšieho chlapa, nech je to ktokoľvek. Ísť po tom najlepšom. Pepova zmluva vyprší v lete," citovala Íra agentúra DPA.