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Gudas dostal od Panthers šesťročnú zmluvu, s platom išiel nadol
Florida nedávno získala Gudasa výmenou z Anaheimu, za Panthers hral už v rokoch 2021 - 2023.
Autor TASR
Sunrise 1. júla (TASR) - Český hokejový obranca Radko Gudas podpísal novú šesťročnú zmluvu s klubom NHL Florida Panthers. Kontrakt by mu mal vyniesť celkovo 9 miliónov dolárov s ročným platom 1,5 milióna.
Florida nedávno získala Gudasa výmenou z Anaheimu, za Panthers hral už v rokoch 2021 - 2023. Následne sa presunul k Ducks, za ktorých odohral uplynulé sezóny. Počas nich mal ročný plat vo výške 4 milióny dolárov.
V prípade 36-ročného Gudasa je malá pravdepodobnosť, že na Floride naplní šesťročný kontrakt. Vedenie Floridy si rozložením jeho gáže do viacerých rokov môže pomôcť s platovým stropom, pod ktorým už nemá veľa priestoru.
Florida nedávno získala Gudasa výmenou z Anaheimu, za Panthers hral už v rokoch 2021 - 2023. Následne sa presunul k Ducks, za ktorých odohral uplynulé sezóny. Počas nich mal ročný plat vo výške 4 milióny dolárov.
V prípade 36-ročného Gudasa je malá pravdepodobnosť, že na Floride naplní šesťročný kontrakt. Vedenie Floridy si rozložením jeho gáže do viacerých rokov môže pomôcť s platovým stropom, pod ktorým už nemá veľa priestoru.