Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
Gudas sa môže vrátiť do zostavy Anaheimu ešte v sérii s Vegas

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tridsaťpäťročný obranca absentuje na ľade od 20. apríla, kedy utrpel zranenie v dolnej časti tela v zápase s Edmontonom Oilers.

Anaheim 9. mája (TASR) - Český hokejista Radko Gudas by sa po zranení mohol vrátiť do zostavy Anaheimu Ducks ešte počas série druhého kola play off zámorskej NHL proti Vegas Golden Knights.

Tridsaťpäťročný obranca absentuje na ľade od 20. apríla, kedy utrpel zranenie v dolnej časti tela v zápase s Edmontonom Oilers. „Je možné, že sa zapojí ešte do tejto série,“ cituje oficiálna stránka súťaže trénera Anaheimu Joela Quennevilla.

Jeho tím zatiaľ prehráva v konferenčnom semifinále s Golden Knights 1:2. Gudasa trápia už dlhšiu dobu zdravotné problémy, od polovice marca odohral len päť stretnutí. V základnej časti mal bilanciu dvoch gólov a 11 asistencií.
