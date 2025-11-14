Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Šport

Guehi nenastúpi za Anglicko pre zranenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Stopér Crystal Palaceu nehral ani vo štvrtok, keď Angličania doma zdolali Srbsko 2:0.

Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) - Anglický futbalista Marc Guehi nenastúpi za národný tím v nedeľňajšom kvalifikačnom zápase o MS 2026 proti Albánsku. Stopér Crystal Palaceu nehral ani vo štvrtok, keď Angličania doma zdolali Srbsko 2:0.

Ako informovala agentúra AP, Guehi utrpel zranenie nohy a vrátil sa do svojho klubu, kde sa lieči. Mal by byť v poriadku na zápas Premier League proti Wolverhamptonu, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu. Tréner Thomas Tuchel namiesto neho nepovolal náhradníka, takže do Albánska zamieri s 24 hráčmi.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života