Guehi posilou Manchestru City, podpísal zmluvu do júna 2031
Londýn 19. januára (TASR) - Anglický futbalový obranca Marc Guehi sa stal posilou Manchestru City. Doterajší kapitán Crystal Palace podpísal s novým zamestnávateľom päťapolročnú zmluvu, na Etihad Stadium tak zostane do júna 2031. Podľa britských médií zaplatili „Citizens“ odstupné 20 miliónov libier (v prepočte cca 23 mil. eur).
Guehi v minulej sezóne výrazne pomohol Crystal Palace k triumfu v Pohári FA. Vlani v septembri bol blízko k odchodu do FC Liverpool, prestup však napokon stroskotal. Predošlý kontrakt mu mal vypršať po konci prebiehajúcej sezóny. Guehi by mal v novom tíme pomôcť zaplátať dieru v strede obrannej formácie, ktorá vznikla po zraneniach Joška Gvardiola, Rubena Diasa a Johna Stonesa. Je druhou zimnou posilou City po krídelníkovi Antoineovi Semenyovi, ktorý prišiel na Etihad z Bournemouthu za 87 miliónov libier, pripomenula agentúra AP.
Dvadsaťpäťročný stopér je odchovanec akadémie FC Chelsea, do Crystal Palace prišiel v roku 2021 zo Swansea. Na svojom konte má 26 štartov v anglickej reprezentácii. Manchester City je v tabuľke Premier League druhý o sedem bodov za vedúcim Arsenalom Londýn. „Som naozaj šťastný a nesmierne hrdý, že som sa stal hráčom Manchestru City,“ uviedol Guehi. „Tento prestup je vyvrcholením tvrdej práce, ktorú som vložil do svojej kariéry. Teraz som v najlepšom klube v Anglicku a som súčasťou neuveriteľného tímu hráčov.“
Hugo Viana, riaditeľ pre futbalové operácie v City, k jeho príchodu uviedol: „Mám pocit, že sme podpísali obrovský talent, ktorý nám pomôže kvalitatívne sa posunúť. Má len 25 rokov, ale už ukázal, že je líder, skvelý profesionál a niekto, kto sa chce stále zlepšovať.“
