Guerreiro sa opäť zapojil do tréningového procesu Bayernu

Mníchov 22. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Raphael Guerreiro sa zotavil zo svalového zranenia a opäť sa zapojil do tréningového procesu Bayernu Mníchov. Informovala o tom agentúra DPA.



Dvadsaťdeväťročný Guerreiro prišiel do tímu nemeckého majstra pred začiatkom sezóny ako voľný hráč po vypršaní zmluvy s Borussiou Dortmund. Počas prípravy sa obranca zranil a Bayernu chýbal v úvodnom zápase nového ročníka Bundesligy na pôde Werderu Brémy (4:0).



Bayern sa usiluje získať ďalšiu posilu na post pravého obrancu. Francúzsky reprezentant Benjamin Pavard chce totiž podľa nemeckých médií z klubu odísť. Záujem o jeho služby prejavili Inter Miláno a Manchester United. Náhradou za Pavarda by mohol byť Lukas Klostermann z Lipska.