Gueye sa vrátil z PSG do Evertonu,Draxler ide na hosťovanie do Benficy

Paríž 1. septembra (TASR) - Senegalský futbalový stredopoliar Idrissa Gana Gueye skončil v Paríži St. Germain a opäť bude pôsobiť v anglickom Evertone. Z tímu francúzskeho majstra odišiel aj nemecký stredopoliar Julian Draxler, ktorý bude v sezóne 2022/2023 hosťovať v portugalskom klube Benfica Lisabon.



Tridsaťdvaročný Gueye podpísal s Evertonom dvojročnú zmluvu do júna 2024. Podľa francúzskych médií za neho PSG získal približne 10 miliónov eur. Gueye predtým strávil tri roky v Evertone a v roku 2019 prestúpil do PSG, s ktorým dvakrát triumfoval v najvyššej francúzskej súťaži.



Nemecký reprezentant Draxler doteraz odohral za PSG 198 zápasov, v ktorých strelil 26 gólov. Do klubu prišiel v roku 2017 z Wolfsburgu. Jeho angažmán vo francúzskom tíme poznačili viaceré zdravotné problémy. V ročníku 2021/2022 zaznamenal iba 5 štartov vo francúzskej súťaži.