Guignardová a Fabbri obhájili zlato v tanečných pároch na ME

tanečné páry: 1. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 214,38 b., 2. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 210,82, 3. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 203,37, 4. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 197,17, 5. Loicia Demougeotová, Theo le Mercier (Fr.) 192,15, 6. Juulia Turkkilová, Matthias Versluis (Fín.) 192,08, ..., 24. Mária Sofia PUCHEROVÁ, Nikita LYSAK (SR) 56,09

Kaunas 12. januára (TASR) - Talianski krasokorčuliari Charlene Guignardová a Marco Fabbri obhájili titul majstrov Európy v súťaži tanečných párov. Na šampionáte v litovskom Kaunase dostali v sobotňajších voľných tancoch za svoj výkon od rozhodcov známku 127,58 bodu a celkovo v súčte s rytmickým tancom triumfovali so ziskom 214,38 b. Striebro získali Lilah Fearová a Lewis Gibson z Veľkej Británie (210,82), tretí skončil domáci pár Allison Reedová a Saulius Ambrulevičius (203,37). Slováci Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak nepostúpili medzi dvadsiatku najlepších.Obhajcovia titulu predviedli v Žalgirio Arene najpôsobivejšie vystúpenie už v piatkových rytmických tancoch. Vo voľných tancoch svoju priebežnú pozíciu lídrov potvrdili a stali sa prvým talianskym párom, ktorý dokázal obhájiť titul v tejto súťaži. Zároveň pre Taliansko zabezpečili štvrté zlato. "" uviedli zlatí medailisti bezprostredne po finálovom vystúpení.Slovenský tanečný pár Mária Sofia Pucherová, Nikita Lysak nepostúpil do sobotných voľných tancov. Dvadsaťjedenročná Slovenka s rodákom z Ruska, ktorý je od nej o tri roky starší, nenaplnili očakávania. Za vlastným maximom z krátkeho programu, ktorý utvorili v novembri minulého roka vo Varšave, zaostali o vyše päť bodov. Nenapodobnili tak prienik Anny Šimovej a Kirilla Aksenova do voľných jázd na minuloročných ME vo fínskom Espoo, keď slovenská dvojica obsadila konečné 14. miesto.