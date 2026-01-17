< sekcia Šport
Guigonnat vyhral hromadné preteky v Osrblí, Ischakov 25.
Z dvojice domácich pretekárov na štarte skončil Artur Ischakov na 25. mieste.
Autor TASR
Osrblie 17. januára (TASR) – Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat vyhral sobotňajšie preteky s hromadným štartom na 15 km na IBU Cupe v Osrblí. Na strelnici spravil iba jednu chybu a v cieli zdolal v boji o prvenstvo Martina Nevlanda o 2,2 sekundy. Nór taktiež minul iba jeden terč. Tretí skončil s dvoma streleckými chybami Talian Christoph Pircher so stratou len 2,8 s za víťazom. Všetkých troch pretekárov na stupni víťazov delili len tri sekundy.
Z dvojice domácich pretekárov na štarte skončil Artur Ischakov na 25. mieste. Po prvej ležke s nulou poskočil na 16. priečku, potom sa po chybe na druhej položke prepadol o dvadsaťdva priečok nižšie. Po čistej tretej streľbe figuroval na 25. pozícii, ktorú si i napriek druhej chybe vo štvrtej položke udržal do cieľa s mankom 1:37,6 minúty na víťaza. Druhému zo Slovákov Tomášovi Sklenárikovi hromadné preteky so šesťdesiatkou štartujúcich absolútne nevyšli, keď obsadil 57. priečku až s piatimi streleckými chybami.
IBU Cup v Osrblí
preteky mužov s hromadným štartom (60) na 15 km:
1. Antonin Guigonnat (Fr.) 37:01,2 (1), 2. Martin Nevland (Nór.) +2,2 s (1), 3. Christoph Pircher (Tal.) +2,8 s (2), 4. Elias Seidl (Nem.) +7,0 s (1), 5. Vetle Paulsen (Nór.) +28,7 s (2), 6. Endre Stroemsheim (Nór.) +30,1 s (1)... 25. Artur ISCHAKOV +1:37,6 (2), 57. Tomáš SKLENÁRIK (obaja SR) +4:37,8 (5)
