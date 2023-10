Guimaraes predĺžil zmluvu s Newcastlom až do roku 2028

Newcastle 7. októbra (TASR) - Brazílsky futbalista Bruno Guimaraes sa dohodol s Newcastlom United na predĺžení kontraktu o päť rokov. V tíme účastníka Premier League tak zotrvá až do roku 2028.



Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Newcastlu v januári 2022 z Lyonu. "Fanúšikovia mi dali od prvého dňa pocítiť, že som tu doma. Už v prvom rozhovore po príchode som povedal, že chcem hrať s týmto klubom v Lige majstrov a teraz sa to deje," povedal podľa AFP Guimaraes, ktorý za "straky" doteraz nastúpil v 67 dueloch a zaznamenal 11 gólov. V Newcastli pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.