Guirassy opustil pre zranenie reprezentačný tím Guiney

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Skúsený útočník sa vrátil do Nemecka, kde sa pokúsi dať zdravotne do poriadku na bundesligový šláger proti Bayernu Mníchov.

Autor TASR
Berlín 11. októbra (TASR) - Guinejská futbalová reprezentácia sa musí zaobísť bez Serhouho Guirassyho v kvalifikačných bojoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Dvadsaťdeväťročný útočník predčasne opustil národný tím pre zranenie.

Hráča nemeckej Borussie Dortmund už trápilo niekoľko dní zranenie stehna, pre ktoré absentoval v ligovom stretnutí s Mainzom. Pri výhre Guiney 2:1 nad Mozambikom nezasiahol Guirassy do duelu podľa agentúry DPA pre problémy so zadným stehenným svalom.

