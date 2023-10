Guiu po rozprávkovej premiére za Barcelonu: O tomto som vždy sníval

Barcelona 23. októbra (TASR) - Sedemnásťročný španielsky futbalista Marc Guiu zažil rozprávkový debut v A-tíme FC Barcelona. Po 33 sekundách pobytu na ihrisku rozhodol o triumfe 1:0 nad Athleticom Bilbao. V dueli 10. kola La Ligy si nabehol z ofsajdovej hranice na prienikovú prihrávku Joaa Felixa a z uhla prestrelil brankára hostí Unaia Simona.



"Tréner ma v druhom polčase poslal na ihrisko s tým, aby som oživil našu ofenzívu. Povedal mi, aby som dal do toho všetko a že nejaké šance určite prídu. Vždy som sníval o tom, že v prvom zápase v drese-A-tímu Barcelony vsietim gól. Po takejto skvelej premiére určite nezaspím," vyznal sa Guiu pre akreditované médiá.



Talentovaný tínedžer je druhý najmladší hráč v tomto storočí, ktorý sa strelecky presadil hneď v premiére v najvyššej španielskej súťaži. Fabrice Olinga z Malagy skóroval v roku 2012 proti Celte Vigo vo veku 16 rokov a 98 dní. Guiu vyrástol v slávnej akadémii La Masia rovnako ako jeho spoluhráč Lamine Yamal, ktorý sa stal v októbrovom zápase s Granadou vo veku 16 rokov a 87 dní najmladším strelcom v histórii La Ligy.



Barcelona proti Bilbau tesný náskok udržala a patrí jej v tabuľke tretia priečka, na vedúce duo Real Madrid - Girona stráca bod. "Vedeli sme, že proti Bilbau to bude veľmi náročné. Máme rozsiahlu maródku a museli sme vynaložiť veľké úsilie, aby sme zlomili odpor húževnatého súpera. Teraz musíme zvládnuť súboj Ligy majstrov proti Šachtaru Doneck a potom urobiť všetko pre to, aby sme v uspeli vo víkendovom El Clasicu. Zápas proti Realu Madrid bude kľúčový z hľadiska ďalšieho vývoja ligy," zdôraznil tréner Barcelony Xavi Hernandez.



V skvelých výkonoch pokračuje Girona, ktorá v domácom stretnutí s poslednou Almeriou prehrávala 0:2, no ešte v prvom polčase otočila skóre vďaka trom gólom v priebehu šiestich minút. Napokon triumfovala 5:2 a a v tabuľke je druhá iba o skóre za Realom. Almeria stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne.