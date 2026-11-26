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Gukeš a Sindarov remizovali po takmer päťhodinovom boji v 3. partii
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
Autor TASR
Ženeva 26. novembra (TASR) - Ani tretia partia stretnutia o titul majstra sveta v šachu nemala víťaza. Úradujúci šampión Dommaraju Gukeš z Indie a jeho uzbecký vyzývateľ Džavochir Sindarov remizovali po takmer päťhodinovom boji v 61. ťahu. Stav zápasu je tak vyrovnaný 1,5:1,5. V piatok je na programe voľný deň, ďalšia partia sa odohrá v sobotu o 15.00 h.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
zápas o titul majstra sveta vo švajčiarskej Ženeve - 3. partia:
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
/stav po 3. partii: 1,5:1,5/
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
/stav po 3. partii: 1,5:1,5/