Gukeš môže zavŕšiť famózny rok proti obhajcovi titulu Li-ženovi

šach - zápas o titul majstra sveta v Singapure



Ting Li-žen (Čína) - Dommaraju Gukeš (Ind.)







program (začiatky o 10.00 SEČ):



pondelok 25. novembra: 1. partia



utorok 26. novembra: 2. partia



streda 27. novembra: 3. partia



štvrtok 28. novembra: voľný deň



piatok 29. novembra: 4. partia



sobota 30. novembra: 5. partia



nedeľa 1. decembra: 6. partia



pondelok 2. decembra: voľný deň



utorok 3. decembra: 7. partia



streda 4. decembra: 8. partia



štvrtok 5. decembra: 9. partia



piatok 6. decembra: voľný deň



sobota 7. decembra: 10. partia



nedeľa 8. decembra: 11. partia



pondelok 9. decembra: 12. partia



utorok 10. decembra: voľný deň



streda 11. decembra: 13. partia



štvrtok 12. decembra: 14. partia



piatok 13. decembra: prípadné tajbrejky







Prehľad majstrov sveta v povojnovom období:



1948-1957 Michail Botvinnik (ZSSR)



1958-1960 Botvinnik



1961-1963 Botvinnik



1957-1958 Vasilij Smyslov (ZSSR)



1960-1961 Michail Taľ (ZSSR)



1963-1969 Tigran Petrosian (ZSSR)



1969-1972 Boris Spasskij (ZSSR)



1972-1975 Robert J. Fischer (USA)



1975-1985 Anatolij Karpov (ZSSR)



1985-1993 Garry Kasparov (ZSSR, Rusko)



1993-1999 Karpov



1999-2000 Alexander Chalifman (Rusko)



2000-2002 Višvanathan Anand (India)



2002-2004 Ruslan Ponomarjov (Ukr.)



2004-2005 Rustam Kasimdžanov (Uzb.)



2005-2006 Veselin Topalov (Bul.)







Klasickí majstri sveta:



1993-2000 Kasparov



2000-2006 Vladimir Kramnik (Rusko)







Majstri sveta od roku 2006:



2006-2007 Kramnik



2007-2013 Anand



2013-2023 Carlsen



od 2023 Ting Li-žen (Čína)

Singapur 22. novembra (TASR) - V pondelok sa v Singapure začne súboj o titul majstra sveta v šachu, v ktorom na seba narazia obhajca titulu Ting Li-žen z Číny a jeho vyzývateľ Dommaraju Gukeš. Iba 18-ročný Ind si ako najmladší víťaz Turnaja kandidátov v histórii vybojoval právo zabojovať o pozíciu na šachovom výslní proti o štrnásť rokov staršiemu Li-ženovi. Ten vlani v Astane zdolal v súboji o titul Rusa Jana Nepomňaščija a postaral sa o ukončenie hegemónie Nóra Magnusa Carlsena, ktorá trvala od roku 2013.Gukeš je pomerne jasným favoritom súboja s dotáciou 2,5 milióna USD. Víťazom sa stane hráč, ktorý ako prvý získa 7,5 bodu, v prípade remízy by po 14. partii nasledovali tajbrejky (13. decembra). Bookmakeri na Gukeša vypísali kurz 1,35, na víťazstvo Li-žena sa pohybuje na úrovni 3,00. Ind má lepšiu formu a v novembrovom vydaní rebríčka Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) figuruje vyššie ako jeho súper (5. miesto/23. miesto). Pokiaľ Gukeš zvíťazí, vojde do histórie ako najmladší majster sveta. Tento primát drží legendárny Garry Kasparov, ktorý zasadol na trón ako 22-ročný.Li-ženovi nevyšla podľa predstáv septembrová Šachová olympiáda v Budapešti a je možné, že sa negatívne podpíše na jeho sebavedomí. V ôsmich partiách získal Číňan len 3,5 bodu, pričom zvíťaziť nedokázal ani raz a popri siedmich remízach našiel jedného premožiteľa.uviedol Li-žen v rozhovore pre web FIDE.Jeho súper vyletel na šachové nebo ako kométa. Rodák z Čennnaí je historicky tretí najmladší hráč s titulom veľmajstra a zároveň najmladší, ktorý dosiahol elo-rating 2750. Mnohí odborníci mu predpovedajú úspešnú kariéru, niektorí sa dokonca neboja tvrdiť, že by mohol napodobniť velikánov tejto kráľovskej hry Carlsena, Kasparova, Anatolija Karpova či Bobbyho Fischera. Na juniorskej úrovni zbieral mladý Ind zlaté medaily z vrcholných podujatí ako na bežiacom páse, no niekoľko pozoruhodných výsledkov má na konte už aj na najvyššej úrovni.Najčerstvejší a najväčší úspech dosiahol pred dvoma mesiacmi v Budapešti s tímom Indie. Reprezentácia najľudnatejšej krajiny sveta aj vďaka jeho deviatim bodom z desiatich partií prvýkrát v histórii získala zlatú medailu z tohto podujatia. Gukeš sa mohol potešiť aj z individuálneho zlata, keď sa stal najlepším hráčom na prvej šachovnici.poznamenal Gukeš.120 minút na prvých 40 ťahov; 60 minút na ďalších 20 ťahov; 15 minút pre zvyšok partie (od 61. ťahu sa pripočítava 30 sekúnd za ťah); súperi sa nemôžu dohodnúť na remíze pred 41. ťahom