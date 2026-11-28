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Gukeš so Sindarovom remizovali aj vo štvrtej partii
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
Autor TASR
Ženeva 28. novembra (TASR) - Aj štvrtá partia zápasu o titul majstra sveta v šachu priniesla remízu. Úradujúci šampión Dommaraju Gukeš z Indie a jeho uzbecký vyzývateľ Džavochir Sindarov sa dohodli na remíze po 34. ťahu a stav stretnutia je tak vyrovnaný 2:2. Piata partia je na programe v nedeľu o 15.00 h.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal predvlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval majstrovstvám sveta Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
zápas o titul majstra sveta vo švajčiarskej Ženeve - 4. partia:
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
/stav po 4. partii: 2:2/
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
/stav po 4. partii: 2:2/