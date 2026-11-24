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Gukeš so Sindarovom remizovali v úvodnej šachovej partii
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra.
Autor TASR
Ženeva 24. novembra (TASR) - V úvodnej partii o titul majstra sveta v šachu v Ženeve sa zrodila remíza. Úradujúci šampión Dommaraju Gukeš z Indie sa dostal do časovej tiesne, no odolal tlaku vyzývateľa Džavochira Sindarova z Uzbekistanu a po 38. ťahu sa dohodli na remíze. Ďalšia partia je na programe v stredu o 15.00 h.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal vlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval MS Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
Víťazom sa stane hráč, ktorý dosiahne ako prvý 7,5 bodu, nový majster sveta bude známy najneskôr 12. decembra a okrem titulu si pripíše na konto aj väčšiu časť z celkovej prémie vo výške 2,5 milióna dolárov. V prípade nerozhodného výsledku po 14 partiách rozhodnú tajbrejky v zrýchlenom tempe. Gukeš zdolal vlani v Singapure Číňana Ting Li-žena 7,5:6,5 a vo veku 18 rokov sa stal najmladším šampiónom. Tento rok ide o „najmladší súboj o titul majstra sveta“ v šachovej histórii, keďže obaja účastníci mali v čase začiatku 20 rokov.
Pred Tingom dominoval MS Nór Magnus Carlsen, ktorého hegemónia trvala od roku 2013 do roku 2023, keď sa prekvapujúco rozhodol neobhajovať svoj titul.
zápas o titul majstra sveta vo švajčiarskej Ženeve - 1. partia:
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5
Dommaraju Gukeš (Ind.) - Džavochir Sindarov (Uzb.) 0,5:0,5