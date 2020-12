Guľa berie zodpovednosť za výsledky Plzne, Trpišovský sa ho zastal

Praha 24. decembra (TASR) - Viktoria Plzeň prezimuje v najvyššej českej futbalovej súťaži až na deviatom mieste a slovenský tréner Adrian Guľa pripúšťa, že jednou z reakcií môže byť aj zmena na jeho poste. Po stredajšej domácej prehre v 14. kole s majstrovskou Slaviou Praha 0:1 sa ho však zastal hosťujúci kouč Jindřich Trpišovský.



Zverenci Guľu prehrali štvrtý z predchádzajúcich piatich ligových zápasov. "Deviate miesto je veľmi zlé a jednoznačne nezodpovedá ambíciám klubu a kvalite hráčov. Budeme o tom určite intenzívne hovoriť, ešte sme o mojej budúcnosti nediskutovali, na to bude priestor. Zmena trénera môže byť jedným impulzom, ďalším zase evolúcia a rekonštrukcia kádra. K tomu si ešte treba sadnúť, s nadhľadom a bez emócií," povedal slovenský tréner pre portál idnes.cz.



O triumfe hostí rozhodol v 26. minúte Nicolae Stanciu. "Bol to zaujímavý zápas, najmä v prvom polčase veľmi solídny z našej strany. Bola tam agresivita, mali sme dve, tri šance, ale, žiaľ, neboli sme dostatočne produktívni. Súper svoju šancu využil, potom už naše šprintérske tempo nebolo také intenzívne, Slavia to skúsene rozdrobila. Nedostávala sa už do väčších príležitostí, ale stačilo jej to, bola efektívnejšia," povedal Guľa, podľa ktorého Plzeň "rozdávala" body už v novembri: "Pre nás je podstatné, aby išli hráči na maximum. Z nášho pohľadu sme maximum robili, ale výsledkovo to nevyšlo. Rozdávali sme vianočné darčeky už v novembri, okrem Slovácka nás nikto herne neprevýšil. Postrácali sme jednoduché zápasy a body. Je to veľmi zlé, nesiem za to zodpovednosť."



Guľu sa po zápase zastal jeho náprotivok Trpišovský, podľa ktorého by mali mať české kluby viac trpezlivosť s trénermi: "Nechcem sa Plzni do toho príliš motať. Adrian je top človek, raz sme sa náhodne stretli na dovolenke, strávili sme spolu nejaký čas a veľa sme sa rozprávali o futbale. Je do toho nesmierne zapálený, sledoval som jeho prácu v Žiline. Zaraďujem ho medzi špičkových odborníkov."