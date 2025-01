Guľa sa stal trénerom Rigy

Riga 14. januára (TASR) - Slovenský tréner Adrián Guľa povedie futbalistov FC Riga. Lotyšský klub to v utorok potvrdil na svojej oficiálnej webstránke.



Štyridsaťdeväťročný Guľa naposledy pôsobil v Apollone Limassol, ktorý s ním v decembri ukončil spoluprácu. Na lavičku cyperského mužstva pritom prišiel len v lete. Predtým viedol v Niké lige Dunajskú Stredu, v minulosti aj MŠK Žilina a AS Trenčín. V zahraničí spolupracoval i s poľskou Wislou Krakov či českou Viktoriou Plzeň.



Od svojho vzniku v roku 2014 získala Riga tri majstrovské tituly. Vlani obsadila v najvyššej lotyšskej súťaži druhú priečku, novú sezónu odštartuje v marci. V príprave sa má stretnúť aj so Žilinou, zápas na pôde lotyšského tímu je na programe vo štvrtok 23. januára.