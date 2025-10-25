< sekcia Šport
Guľa vybojoval pre Rigu ligový titul: „Je to veľký úspech“
Guľa prevzal tím v januári tohto roka, keď skončil na lavičke cyperského Apollonu Limassol.
Autor TASR
Riga 25. októbra (TASR) - Z druhého titulu v pozícii hlavného trénera sa v piatok večer radoval Slovák Adrián Guľa. Päťdesiatročný kormidelník to zvládol vo svojej úvodnej sezóne na lavičke lotyšskej Rigy, svoju misiu zvládol už dve kolá pred koncom ligy. Pre klub to je významný úspech, čo prízvukoval slovenský kouč aj na pozápasovej tlačovej konferencii.
Rige stačila k titulu aj bezgólová remíza s Tukumsom, aby mohli predčasne vypuknúť majstrovské oslavy. „Na zápas som už zabudol. Nebolo to jednoduché, posledné kroky sú vždy takéto. Potrebujeme skúsenosť a teraz ju už máme, že ako je potrebné hrať, keď musíte urobiť posledný krok. Nebol to náš najlepší výkon, ale vo všeobecnosti sme potrebovali získať bod a to sa nám podarilo. Moji hráči si toto zaslúžili za celú sezónu, zaslúžia si veľký rešpekt. Ďakujem môjmu realizačnému tímu a tiež rodine. Snažili sme sa vydať zo seba to najlepšie. Je to veľký úspech a som za neho veľmi vďačný. Teší ma pracovná morálka hráčov, ako trénujú každý deň. Sme šťastní, pretože sme majstrami a užijeme si tento deň,“ prezradil Guľa na oficiálne pozápasovej tlačovej konferencii.
Po majstrovskej sprche od svojich spoluhráčov pokračoval už s víťaznou trofejou a medailou v hodnotení štvrtého ligového titulu v klubovej histórii (2018, 2019, 2020, 2025). Samotný klub založili iba v roku 2014. „Toto je náš tím a toto je dôvod, prečo každý deň bojujeme a trénujeme. Keď chcete zmeniť smerovanie, keďže Riga nebola niekoľko rokov majstrom, tak musíte urobiť niečo špeciálne. Je to vidieť, je to úplne odlišné družstvo ako keď som prišiel do Rigy. Zmenil sa tímový duch, rešpekt medzi hráčmi. Často sa hovorí o zmene taktiky, áno, sú to dôležité veci spolu s intenzitou a schopnosťami, ale najviac sme sa snažili zmeniť tímového ducha a napokon sa to podarilo. Jasné, teraz zažívajú eufóriu, ale kvôli tomu, že sme držali pokope, sme vyhrali. Na začiatku sezóny prišli aj ťažké chvíle, ale tie sú potrebné a potom sa vám podarí dosiahnuť niečo veľké. Je to len prvý krok, pretože v stredu zabojujeme a dáme do toho všetko, aby sme získali double,“ vyjadril sa slovenský tréner.
Guľa prevzal tím v januári tohto roka, keď skončil na lavičke cyperského Apollonu Limassol. Prvenstvo v súťaži, ktorá sa hrá vo formáte jar-jeseň, potvrdil dve kolá pred koncom ligy, keď má deväťbodový náskok pred obhajcom titulu RFS Riga. Mestský rival Guľovho klubu má síce víkendový zápas k dobru, ale horšie vzájomné zápasy. „Teraz máme 9-bodový náskok, keby mi to niekto pred sezónou alebo počas nej povedal, tak by som mu odpovedal, že nie je šanca. V jednom momente sme vyhrali 15 stretnutí po sebe a keď sme sa pozreli na tabuľku, tak stále sme mali náskok len troch bodov. Jeden z mojich cieľov bolo prinavrátenie rešpektu hráčom, ktorí sú tu už dlhšiu dobu. To sa podarilo,“ dodal Guľa.
Jeho zverenci môžu v krátkom čase rozšíriť zbierku trofejí, na budúci týždeň čaká Rigu finále domáceho pohára proti FK Auda. Ziskom ligového titulu si zabezpečili miestenku v predkole Ligy majstrov, s najväčšou pravdepodobnosťou odštartujú v budúcoročnej edícii v prvom predkole.
