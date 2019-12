Adrian Guľa začína v Plzni revolúciu, píše český Blesk

Plzeň 22. decembra (TASR) - Nový tréner futbalistov Viktorie Plzeň Adrian Guľa chce už na začiatku svojho angažmánu zaviesť zmeny v tréningovom procese i regeneračnom zázemí klubu. Informuje o tom český denník Blesk, ktorý návrhy slovenského kouča opisuje ako chystanú revolúciu v druhom tíme českej najvyššej súťaže.



Jednou z prvých Guľových požiadaviek je moderný kamerový systém pre detailné snímanie tréningového procesu. Blesk pripomína, že tento systém sa Guľovi osvedčil v Žiline, využívajú ho tiež konkurenti Plzne, Sparta Praha i Slavia Praha. Významnou zmenou by mal prejsť aj denný režim hráčov, ktorí by mali spolu prežívať viac času než doteraz.



Denník opäť pripomína žilinskú skúsenosť a to, že Guľa zariadil pre hráčov spoločné raňajky a v prípade dvojfázových tréningov museli hráči ostať na štadióne aj na obed a oddych pred druhou fázou. "Žiadne kávičky v obchodných centrách, futbal by mal byť životný štýl,“ pripomína denník Guľove slová. Plzeň začne zimnú prípravu 6. januára 2020, v pláne má aj sústredenie v Španielsku.