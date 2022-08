Gulacsi pre zranenie nenastúpi do zápasu proti Unionu Berlín

Lipsko 18. augusta (TASR) - Maďarský futbalový brankár Peter Gulacsi nenastúpi do tretieho bundesligového zápasu Lipska proti Unionu Berlín pre zranenie slabín.



Kapitána Lipska v nadchádzajúcom stretnutí nahradí medzi troma tyčami nová posila Janis Blaswich, ktorý prišiel v letnom prestupovom okne z holandského Heraclesu. "Gulacsi má poranené slabiny. Bol by to veľký risk nechať ho hrať. Je to preventívne opatrenie," agentúra DPA citovala trénera Lipska Domenica Tedesca.



RB Lipsko v novej sezóne doposiaľ nedokázalo zvíťaziť a na konte má len dve remízy. Duel 3. kola je na programe v sobotu na pôde Unionu Berlín.