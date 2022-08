Gulácsi sa vracia do zostavy Lipska, mal by chytať proti Wolfsburgu

Lipsko 23. augusta (TASR) - Maďarský futbalový brankár Péter Gulácsi by sa mal po zranení vrátiť do zostavy RB Lipsko v sobotnom bundesligovom stretnutí s Wolfsburgom.



Tridsaťdvaročného kapitána Lipska trápia problémy s priťahovačom a musel vynechať duel s Unionom Berlín, s ktorým jeho tím prehral 1:2. "Bol som v posilňovni a dokázal som robiť všetky cviky. To mi dva nádej pred víkendovom," citovala agentúra DPA Gulácsiho, ktorý však zatiaľ neabsolvoval s mužstvom spoločné tréningy. Úradujúci držiteľ Nemeckého pohára vyťažil z úvodných troch zápasov sezóny iba dva body.