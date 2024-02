Gulajev na ME neuspel v repasáži, podľahol Bagajevovi

ME v zápasení v Bukurešti - voľný štýl



do 86 kg



repasáž



Arslan Bagajev (Rus.) - Achsarbek GULAJEV (SR) 9:0 na body

Bukurešť 18. februára (TASR) - Slovenský zápasník Achsarbek Gulajev nebude na ME v Bukurešti bojovať o bronz. V nedeľu neuspel v repasáži vo voľnoštýliarskej kategórii do 86 kg, keď prehral s Rusom Arslanom Bagajevom hladko 0:9 na body.Gulajev predtým v kvalifikačnom kole prešiel cez Nemca Larsa Schäfleho (1*:1). V osemfinále nestačil na gréckeho reprezentanta Daurena Kuruglieva (0:11 na techn. prevahu), ktorý ho však následne poslal do opravných bojov.