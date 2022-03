Gulajev neobháji titul, v Budapešti vypadol v úvodnom kole

ME v Budapešti - voľný štýl

57 kg:



kvalifikačné kolo: Razvan Kovacs (Rum.) - Martin ŽIDZIK (SR) 11:0 na tech. prevahu



70 kg:



osemfinále: Ramazan Ramazanov (Bulh.) - Daniel CHOMANIČ (SR) 14:4 na techn. prevahu



79 kg:



kvalifikačné kolo:



Iakub Šikchdžamalov (Rum.) - Achsarbek GULAJEV (SR) 4:1 na body



97 kg:



kvalifikačné kolo:



Vladislav Bajcajev (Maď.) - Batyrbek CAKULOV (SR) 3:1 na body

Budapešť 28. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Achsarbek Gulajev neobháji titul majstra Európy z Varšavy. Dvadsaťštyriročný voľnoštýliar vypadol na ME v Budapešti v hmotnostnej kategórii do 79 kg už v úvodnom kole, keď prehral s Iakubom Šikchdžamalovom z Rumunska 1:4 na body. Súper následne skončil vo štvrťfinále.V pondelok neuspeli v maďarskej metropole ani ďalší slovenskí zápasníci vo voľnom štýle. Batyrbek Cakulov pri svojej premiére na ME prehral v kvalifikačnom kole s domácim reprezentantom Vladislavom Bajcajevom 1:3. Na úvodnej prekážke stroskotal aj Daniel Chomanič v kategórii do 70 kg, keď v osemfinále podľahol Bulharovi Ramazanovi Ramazanovi 4:14 na technickú prevahu a zo súťaže vypadol. Martin Židzik v kvalifikácii do 57 kg nestačil na Razvana Kovacsa, Rumun zvíťazil na technickú prevahu (11:0).