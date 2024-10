Gülerov prestup do Juventusu si vymysleli hackeri

Turín 22. októbra (TASR) - Správa o prestupe futbalistu Ardu Gülera do Juventusu Turín potešila fanúšikov "starej dámy", no ich nadšenie bolo predčasné. Ako sa totiž ukázalo, turecký supertalent z Realu Madrid sa nikam nesťahuje. Príspevok totiž napísal niekto, kto na sociálnych sieťach prelomil prihlasovacie údaje klubu.



Anglická verzia oficiálneho účtu talianskeho klubu ohlásila: "Vítame u nás v rodine Ardu Gülera!" Príspevok s fotografiou, na ktorej 19-ročný krídelník vystupuje z lietadla s príručným kufrom, pôsobil celkom normálne a vierohodne. Navyše ho pomerne dlhú dobu nikto nezmazal. "Prosíme, aby ste túto falošnú informáciu ignorovali," reagoval Juventus prostredníctvom talianskej verzie účtu. "Náš anglický účet bol napadnutý a pracujeme na riešení."



Nie každý však tejto správe uveril. Prestupové okno je totiž dávno uzavreté a pokiaľ by podobný presun nastal, uskutočnil by sa najskôr v januári. Účet je už naspäť v rukách pôvodných majiteľov.



Güler prišiel do Madridu z Fenerbahce Istanbul v roku 2023. Odohral zatiaľ 23 zápasov, za Turecko hral na EURO v Nemecku. V zápase proti Gruzínsku (3:1) sa stal historicky najmladším debutantom, ktorý strelil gól na ME.