Guliar Ponzio dostal dištanc na 18 mesiacov, vynechá aj OH v Paríži

Miláno 20. decembra (TASR) - Taliansky guliar Nick Ponzio dostal od domácej antidopingovej agentúry zákaz činnosti na 18 mesiacov, pre porušenie antidopingových pravidiel. Udelenie trestu ho vyradilo z účasti na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.



Ponzio sa trikrát nedostavil na dopingové testy. Podľa agentúry AP uviedol, že to nebola jeho chyba. Údajne prišlo k poruche aplikácie v jeho telefóne, ktorá spôsobila, že nedostal oznámenia o konaní testov. Jeho zákaz činnosti nadobudol účinnosť spätne od februára 2023 a skončí 27. augusta 2024. OH sa konajú od 26. júla do 11. augusta.



Dvadsaťosemročný Talian súťažil na OH v Tokiu, kde skončil už v kvalifikácii. Na vlaňajších ME v Mníchove obsadil štvrtú priečku. Ponzio je druhým talianskym atlétom, ktorého v priebehu týždňa suspendovali. Bežec Ahmed Abdelwahed dostal štvorročný zákaz činnosti od Jednotky pre integritu atletiky (AIU), ktorá mu taktiež odobrala striebro z ME 2022. To získal v behu na 3000 m cez prekážky.