Guliarka Váleková postúpila na ME23 do finále

Espoo 13. júla (TASR) - Slovenská guliarka Natália Váleková postúpila zo štvrtkovej kvalifikácie do finále na 14. ME do 23 rokov vo fínskom Espoo. Pretekárka ŠK Dukla Banská Bystrica dosiahla vo vyrovnanej kvalifikácii 14,36 m a medzi tucet najlepších sa dostala z 11. pozície. Finále je na programe na štadióne Leppävaara vo štvrtok o 17.05 SELČ. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Váleková začala súťaž výkonom 13,51 m, v druhom pokuse dosiahla 14,36 a v treťom 14,28 m. Za svojím sezónnym maximom zaostala iba o 6 cm. Váleková pred dvoma rokmi na šampionáte rovnakej vekovej kategórie v Tallinne obsadila 15. miesto vďaka doposiaľ platnému osobáku pod holým nebom 14,64 m. Bez ohľadu na finálový výsledok dosiahne najlepšie slovenské umiestenie v guli žien na ME do 23 rokov (2011 – 20. Krištofičová, 2021 – 15. Váleková).



Šprintérka Agáta Cellerová vo svojom debute na vrcholnom podujatí obsadila v III. rozbehu na 100 m 7. miesto časom 11,89 sekundy. Do popoludňajšieho semifinále síce nepostúpila, ale dosiahla svoj tretí najlepší výkon v kariére (11,65, 11,86, 11,89). Celkovo skončila na 22. mieste z 30 šprintérok.



"Ak sa pozriem na to, s akým osobákom Agátka vstupovala do letnej sezóny, tak zlepšenie sa z 12,10 na 11,65 považujem za veľký progres. Aj dnes previedla pekný výkon. Predpokladala som, že na postup bude stačiť čas na úrovni 11,74, čo bolo aj v jej silách. Bežalo sa skoro ráno a nie podvečer ako v St. Pöltene, kde si zabehla osobák. Takisto aj sila vetra bola rozdielna. Vzhľadom na všetky okolnosti som s jej výkonom spokojná. Agátka ma potešila, som na ňu hrdá, ako preteky zvládla. Má pred sebou sľubnú budúcnosť," zhodnotila pre atletika.sk Cellerovej vystúpenie v Espoo trénerka Naďa Bendová.