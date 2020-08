Guľova Plzeň bola v príprave stopercentná: Odpoveď dajú súťažné zápasy

Plzeň 15. augusta (TASR) - Štyri zápasy, štyri víťazstvá, žiadny inkasovaný gól. Taká bola bilancia futbalistov Viktorie Plzeň v príprave pred novou sezónou najvyššej českej súťaže. Trénera Adriána Guľu fazóna jeho zverencov teší, ale pripomína, že podstatné budú až výsledky v súťažnom ročníku, ktorý sa začne na budúci týždeň. Plzeň do neho vstúpi domácim súbojom proti Opave.



Viktoriáni sa na nový ročník pripravovali v Rakúsku. Najprv zdolali České Budějovice (2:0), potom domáci Altach (1:0), St. Pölten (2:0) a na záver rumunskú Craiovu (2:0). "Bolo dôležité, že sme proti Craiove dokázali opäť udržať čisté konto. V defenzíve sme boli bezchybní. V druhom polčase ma potešilo, že sme sa dokázali presadiť po rýchlom protiútoku. Predviedli sme veľmi slušné veci, solídne úseky hry. S takým kvalitným súperom sme však v prvom polčase stratili trpezlivosť, je totiž dôležité, aby sme si v určitých fázach zápasu dokázali pomôcť držaním lopty. Mali sme niekoľko ľahkých strát lopty, ale chlapci nastúpili do zápasu bojovne a to je podstatné," zhodnotil Guľa pre sport.cz generálku proti rumunskému tímu.



Slovenského trénera potešila kvalita sústredenia a teraz sa už zameriava na domácu ligu. V minulej sezóne skončila Plzeň druhá za majstrom Slaviou Praha. Guľa prišiel na lavičku v zime a v lige prvýkrát prehral až v závere sezóny: "Príprava v Rakúsku bola maximálne vydarená. Odpoveď nám však dajú, pochopiteľne, až súťažné zápasy. Keď mám hodnotiť túto časť letnej prípravy, hralo nám do kariet krásne prostredie a pracovití hráči. Tréningy mali vysokú úroveň a cením si veľmi dobrý prístup hráčov. Najdôležitejšie bude, aby sme to pretavili v majstrovských zápasoch, nielen do kvalitných výkonov, ale aj do víťazstiev."