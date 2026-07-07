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Guľova Riga prehrala v prvom dueli 1. predkola v Arménsku
Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adriánom Guľom prehrali v prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Armenia 0:2. O triumfe domácich rozhodli v druhom polčase Hugo Oilveira a Carlos Franca. Gibraltársky Lincoln Red Imps zvíťazil nad andorrským Interom Club d'Escaldes 3:1.
Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).
Jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. a 15. júla. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL).
prvé zápasy 1. predkola Ligy majstrov:
Ararat-Armenia - Riga FC 2:0 (0:0)
Kauno Žalgiris - Drita Gjilan 1:1 (1:0)
Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes 3:1 (2:1)
Sabah Baku - The New Saints 2:0 (0:0)
Ararat-Armenia - Riga FC 2:0 (0:0)
Kauno Žalgiris - Drita Gjilan 1:1 (1:0)
Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes 3:1 (2:1)
Sabah Baku - The New Saints 2:0 (0:0)