Frankfurt 19. augusta (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Ilkay Gündogan oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Za národný tím odohral 82 zápasov a vsietil 19 gólov. Na ME 2024 bol kapitánom Nemcov, ktorí na domácej pôde postúpili do štvrťfinále. Informovala o tom agentúra DPA.



"Po týždňoch uvažovania som dospel k záveru, že nastal čas uzavrieť reprezentačnú kapitolu. Keď som v roku 2011 debutoval v najcennejšom drese, vôbec som nesníval o tom, čo sa mi podarí dosiahnuť. Pozerám sa na moje účinkovanie v reprezentácii s veľkou hrdosťou. Za vrchol považujem, že som na domácom európskom šampionáte mohol nosiť na ruke kapitánsku pásku," napísal Gündogan na instagrame.



Nemecký reprezentačný tréner Julian Nagelsmann vyzdvihol Gündoganov prínos pre mužstvo. "Som veľmi hrdý na to, že Ilkay bol kapitán nemeckého národného tímu. Tejto úlohy sa zhostil výborne a mal veľkú zásluhu na tom, že sa do mužstva podarilo zapracovať mladých hráčov Pomohol im svojimi cennými radami a skúsenosťami," uviedol Nagelsmann na adresu 33-ročného hráča Barcelony.