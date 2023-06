Gündogan podpísal s Barcelonou dvojročnú zmluvu s opciou

Barcelona 26. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan sa stal definitívne hráčom FC Barcelona. So španielskym klubom podpísal v pondelok dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Informovali o tom agentúra DPA a denník Marca.



Tridsaťdvaročnému stredopoliarovi koncom júna vyprší zmluva s Manchestrom City, s ktorým v uplynulej sezóne získal treble. V pozícii kapitána priviedol "Citizens" k zisku anglického titulu a FA Cupu i k triumfu v Lige majstrov. Gündogan odohral v sezóne 51 súťažných zápasov. Na konto si pripísal 11 gólov a 7 asistencií.



Do Barcelony si ho vyžiadal tréner "Blaugranas" Xavi Hernandez. O jeho budúcnosti sa viedli dlhé špekulácie. Veľký záujem mal Arsenal Londýn a svojho kapitána nechcel pustiť ani tréner City Pep Guardiola. Ten si priviedol Nemca do tímu v roku 2016 ako vôbec prvú posilu. Gündogan sa však napokon rozhodol odísť do Barcelony, ktorá stanovila výkupnú klauzulu pre prípadného záujemcu o jeho služby na 400 miliónov eur.