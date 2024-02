Gündogan si myslí, že Neapol bude po zmene trénera náročnejší súper

Barcelona 20. februára (TASR) - Nemecký futbalista Ilkay Gündogan si myslí, že jeho Barcelonu čaká v osemfinále Ligy majstrov ťažší test po zmene trénera v SSC Neapol. Taliansky tím v pondelok angažoval kormidelníka slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu.



Päťdesiatpäťročný Talian sa stal nástupcom Waltera Mazzarriho a tím povedie už v stredajšom úvodnom osemfinálovom zápase LM proti Barcelone. "Presne o tomto je Liga majstrov, kladie najvyššie nároky. Mám rád tento tlak, každý zápas sa začína od nuly. Fakt, že práve vymenili trénera, to neuľahčí, práve naopak, bude to ešte náročnejšie," povedal Gündogan.



Calzona sa s Neapolom dohodol na kontrakte na štyri mesiace do konca prebiehajúcej sezóny. Už v utorok viedol svoj prvý tréning. Slovenský futbalový zväz (SFZ), s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny.