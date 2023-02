Gündogan v lete prestúpi do Barcelony, tvrdia španielske médiá

Barcelona 16. februára (TASR) - Stredopoliar Manchestru City Ilkay Gündogan by sa od 30. júna mohol stať hráčom Barcelony, informuje portál as.com.



Tridsaťdvaročný Nemec prišiel do Manchestru v roku 2016 za necelých 30 miliónov eur z Borussie Dortmund. Gündogan však hľadá nové výzvy a práve herný štýl Barcelony pod vedením trénera Xaviho by mu mohol vyhovovať.



Po sezóne mu s "Citizens" vyprší zmluva, na Camp Nou by tak odišiel ako voľný hráč.