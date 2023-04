Gündoganov agent poprel správy o prestupe jeho klienta do Barcelony

Manchester 15. apríla (TASR) - Futbalista Manchestru City Ilkay Gündogan sa nedohodol na prestupe do FC Barcelona. Uviedol to hráčov agent.



Španielske médiá nedávno informovali o plánovanom prestupe nemeckého stredopoliara do Barcelony, hráč sa už údajne dohodol s Kataláncami na dvojročnom kontrakte s možnosťou predĺžiť zmluvu o ďalší rok. "So žiadnym klubom som neuzavrel dohodu. Zatiaľ nie je rozhodnuté, kde budem hrať v najbližších rokoch," uviedol Gündogan prostredníctvom agenta pre denník AS.



Gündoganovi vyprší v júni zmluva s Manchestrom City a mohol by prestúpiť zadarmo. Jeho agent povedal, že ho správa o prestupe do Španielska prekvapila a zdôraznil, že jeho klient sa sústreďuje na pôsobenie v City.