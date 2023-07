Gustavsson podpísal trojročnú zmluvu s Minnesotou a vyhol sa arbitráži

New York 31. júla (TASR) - Švédsky hokejový brankár Filip Gustavsson podpísal s klubom zámorskej NHL Minnesota Wild novú trojročnú zmluvu v hodnote 11,25 milióna USD. Dvadsaťpäťročný Švéd sa zároveň vyhol arbitrážnemu konaniu, ktoré mal absolvovať v piatok. Ročne zarobí 3,75 milióna.



Minnesota získala Gustavssona vlani v lete z Ottawy Senators. V základnej časti uplynulého ročníka odchytal 38 stretnutí s úspešnosťou zákrokov 93,1 percenta a priemerom 2,10 inkasovaného gólu na zápas. Ďalších 5 štartov pridal v play off, no Wild vypadli v 1. kole s Dallasom (2:4).



O post tímovej jednotky zabojuje so skúseným Kanaďanom Marcom-Andrem Fleurym, ktorý má platný kontrakt do konca sezóny 2023/24 a platový strop organizácie zaťažuje sumou 3,5 milióna. Tridsaťosemročný brankár v máji uviedol, že je ochotný prijať nižšiu rolu v tíme, no nebude súhlasiť s výmenou: "Som unavený zo sťahovania. Nikam sa nechystám."



Gustavssona si vybral v 2. kole draftu 2016 z 55. miesta Pittsburgh Penguins. Dovedna odchytal v profilige 66 zápasov.