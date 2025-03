Gutová-Behramiová bola suverénna v Sun Valley, má glóbus za super-G

finále SP v alpskom lyžovaní v Sun Valley



super-G žien:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:12,35 min., 2. Lindsey Vonnová (USA) +1,29 s, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +1,33, 4. Marta Bassinová (Tal.) +1,45, 5. Romane Miradoliová (Fr.) +1,59, 6. Cornelia Hütterová (Rak.) +1,66, 7. Ariane Rädlerová (Rak.) +1,76, 8. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,96, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,01, 10. Laura Pirovanová (Tal.) +2,18



celkové poradie SP (po 33 z 34 súťaží):



1. Brignoneová 1514 b., 2. Gutová-Behramiová 1172, 3. Goggiová 931, 4. Zrinka Ljutičová (Chor.) 790, 5. Camille Rastová (Švaj.) 718, 6. Robinsonová 700



konečné poradie v super-G: 1. Gutová-Behramiová 665 b., 2. Brignoneová 630, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 466, 4. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) 317, 5. Elena Curtoniová (Tal.) 284, 6. Lauren Macugová (USA) 279





Sun Valley 23. marca (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala malý krištáľový glóbus za celkový triumf v super-G vo Svetovom pohári. V nedeľných pretekoch vo finále SP v Sun Valley suverénne zdolala domácu Američanku Lindsey Vonnovú (+1,29 s) a Talianku Federicu Brignoneovú (+1,33), istú držiteľku veľkého glóbusu, ktorá mala pred pretekmi v priebežnom poradí disciplíny na Švajčiarku päťbodový náskok.Pre Gutovú-Behramiovú to bol druhý triumf v sezóne a celkovo už 47. v prestížnom seriáli.uviedla víťazka v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).Veľkú radosť urobila domácim fanúšikom 40-ročná Vonnová, keď sa po prvý raz po návrate do seriálu dostala na stupne víťazov. Pre legendárnu Američanku, víťazku 82. pretekov SP, to bolo už 138. pódiové umiestnenie.