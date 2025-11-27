< sekcia Šport
Gutová-Behramiová bude mimo diania do konca sezóny pre zranenie
Zatiaľ nie je jasné, či zranenie znamená pre olympijskú víťazku, dvojnásobnú majsterku sveta a dvojnásobnú držiteľku veľkého glóbusu koniec kariéry.
Autor TASR,aktualizované
Zürich 27. novembra (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová vynechá celú prebiehajúcu sezónu. Dôvodom je pretrhnutie predného skríženého väzu, ktoré 34-ročná pretekárka utrpela počas minulotýždňového tréningu v USA. Informáciu potvrdili Švajčiarska lyžiarska federácia a agentúra DPA.
Vyšetrenia ukázali aj pretrhnutie vnútorného väzu a menisku v ľavom kolene, operácia je v pláne budúci týždeň. Zatiaľ nie je jasné, či zranenie znamená pre olympijskú víťazku, dvojnásobnú majsterku sveta a dvojnásobnú držiteľku veľkého glóbusu koniec kariéry. Pôvodne mala Gutová-Behramiová tento ročník naplánovaný ako posledný súťažný.
„Mojím cieľom je úplne sa zotaviť z tohto zranenia a opäť dosiahnuť svoju plnú výkonnosť. Až potom budem vedieť, čo mi budúcnosť prinesie,“ uviedla po zranení lyžiarka. „Nasledujúce mesiace som si predstavovala úplne inak a veľmi som sa tešila na túto lyžiarsku sezónu,“ povedala Gutová-Behramiová, ktorá sa snaží nebrať komplikácie tragicky.
„V poslednej dobe sme zažili v našom športe dramatické udalosti aj smrteľné nehody. Som presvedčená, že zranenie kolena, akokoľvek zložité, nemôže byť považované za tragédiu,“ dodala Švajčiarka. „Zimné olympijské hry v druhej domovine v Taliansku boli Larine posledné veľké kariérne ciele. O to horšie je toto vážne zranenie. Všetci jej želáme, aby operácia a rehabilitácia prebehli čo najlepšie a aby sa opäť dostala do top formy – či už na pokračovanie kariéry, alebo pre život bez ťažkostí po vrcholovom športe,“ citovala DPA trénera Beata Tschuora.
