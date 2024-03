Gutová-Behramiová má druhý veľký glóbus

Saalbach 17. marca (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2023/2024. Rozhodla o tom desiatym miestom v obrovskom slalome na finálovom podujatí Svetového pohára v rakúskom Saalbachu. Zvíťazila Talianka Federica Brignoneová, druhá bola Novozélanďanka Alice Robinsonová a tretia skončila Thea Louise Stjernesundová z Nórska. Švajčiarka si zároveň zaistila malý glóbus za "obrák" a bude z vedúcej pozície bojovať aj o sezónne trofeje za zjazd a super-G.



Gutová-Behramiová dosiahla druhé prvenstvo v celkovom poradí, predtým sa tešila v sezóne 2015/16. Medzi mužmi sa tešil tretíkrát v rade jej krajan Marco Odermatt. Švajčiarsko získalo dva veľké glóbusy naposledy v sezóne 1987/88 zásluhou Pirmina Zurbriggena a Michely Figiniovej. Tridsaťdvaročná Gutová má pred záverečnými dvoma súťažami ročníka na čele nedostihnuteľný 208-bodový náskok pred Taliankou Fredericou Brignoneovou. Tretia skončí Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vyhrala SP v predchádzajúcich dvoch sezónach.



Švajčiarke v nedeľnom obrovskom slalome stačilo na zaistenie prvenstva 13. miesto a vďaka desiatej pozícii sa jej to podarilo splniť. Gutová-Behramiová zároveň získala premiérový malý glóbus za "obrák", keď jej v nedeľu stačilo skončiť v bodovanej 15-ke redukovaného poradia. Jej talianska súperka dosiahla dvanáste víťazstvo v tejto disciplíne a 27. celkovo, ale v sezónnom poradí stratila na Gutovú 21 bodov. Tretia skončila Švédka Sara Hectorová. Slovenka Petra Vlhová chýbala v štartovej listine. Po zranení na domácom svahu v Jasnej a následnej operácii kolena sa pre ňu sezóna predčasne skončila. Dvadsaťosemročná Slovenka vynechala štyri obrovské slalome a so ziskom 297 bodov jej stačilo na konečnú ôsmu priečku v poradí disciplíny.



Gutová Behramiová získala piaty malý glóbus, predtým sa štyrikrát tešila v super-G (2014, 2016, 2021, 2023).



Po prvom kole viedla Brignoneová. Pred druhou Stjernesundovou mal náskok 48 stotín sekundy, na tretej priečke figurovala Robinsonová (+0,85). Gutová-Behramiová obsadila ôsmu pozíciu.



V druhom sa predstavilo všetkých 24 zjazdárok, ktoré sa museli vyrovnať s náročnými podmienkami, keďže v Rakúsku boli teploty opäť nad nulou. Najväčšiu pozornosť pútal súboj medzi Brignoneovou s Gutovou-Behramiovou. Švajčiarka neriskovala a prišla do cieľa na priebežnom štvrtom mieste s istotu zisku veľkého glóbusu a aj malého za disciplínu. Robinsonová v druhom kole predviedla agresívnu jazdu a posunula sa na druhú priečku, Stjernesundová skončila za ňou, ale stačilo to na pódium. Brignoneová nedala svojou jazdu šancu konkurencii a tešila sa z triumfu.



Prehľad celkových víťaziek SP od roku 1967:



1967 Nancy Greenová (Kan.)

1968 Greenová

1969 Gertrud Gablová (Rak.)

1970 Michele Jacotová (Fr.)

1971 Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.)

1972 Moserová-Pröllová

1973 Moserová-Pröllová

1974 Moserová-Pröllová

1975 Moserová-Pröllová

1976 Rosi Mittermaierová (Nem.)

1977 Lise-Marie Morerodová (Švaj.)

1978 Hanni Wenzelová (Licht.)

1979 Moserová-Pröllová

1980 Hanni Wenzelová (Licht.)

1981 Marie-Theres Nadigová (Švaj.)

1982 Erika Hessová (Švaj.)

1983 Tamara McKinneyová (USA)

1984 Hessová

1985 Michela Figiniová (Švaj.)

1986 Maria Walliserová (Švaj.)

1987 Walliserová

1988 Figiniová

1989 Vreni Schneiderová (Švaj.)

1990 Petra Kronbergerová

1991 Kronbergerová

1992 Kronbergerová

1993 Anita Wachterová (Rak.)

1994 Schneiderová

1995 Schneiderová

1996 Katja Seizingerová (Nem.)

1997 Pernilla Wibergová (Švéd.)

1998 Seizingerová

1999 Alexandra Meissnitzerová (Rak.)

2000 Renate Götschlová (Rak.)

2001 Janica Kosteličová (Chor.)

2002 Michaela Dorfmeisterová (Rak.)

2003 Kosteličová

2004 Anja Pärsonová (Švéd.)

2005 Pärsonová

2006 Kosteličová

2007 Nicole Hospová (Rak.)

2008 Lindsey Vonnová (USA)

2009 Vonnová

2010 Vonnová

2011 Maria Rieschová (Nem.)

2012 Vonnová

2013 Tina Mazeová (Slovin.)

2014 Anna Fenningerová (Rak.)

2015 Fenningerová

2016 Lara Gutová (Švaj.)

2017 Mikaela Shiffrinová (USA)

2018 Shiffrinová

2019 Shiffrinová

2020 Federica Brignonová (Tal.)

2021 Petra VLHOVÁ (SR)

2022 Shiffrinová

2023 Shiffrinová

2024 Gutová-Behramiová



najviac veľkých glóbusov:



1. Moserová-Pröllová 6

2. Shiffrinová 5

3. Vonnová 4

4. Kronbergerová 3

. Schneiderová 3

. Kosteličová 3



najviac víťazstiev podľa krajín:



1. Rakúsko 17

2. Švajčiarsko 13

3. USA 10

4. Nemecko 4

5. Švédsko 3

. Chorvátsko 3

7. Kanada 2

. Lichtenštajnsko 2

9. Francúzsko 1

. Slovinsko 1

. Taliansko 1

. SLOVENSKO 1