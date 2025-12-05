< sekcia Šport
Gutová-Behramiová opustila nemocnicu, čaká ju rehabilitácia
Tridsaťštyriročná lyžiarka utrpela 20. novembra na tréningu v Copper Mountain v USA vážne poškodenie väzov a menisku, to ju prinútilo predčasne ukončiť svoju rozlúčkovú sezónu.
Autor TASR
Bern 5. decembra (TASR) - Švajčiarska reprezentantka v alpskom lyžovaní Lara Gutová-Behramiová vo štvrtok opustila nemocnicu po úspešnej operácii kolena. Tridsaťštyriročná lyžiarka utrpela 20. novembra na tréningu v Copper Mountain v USA vážne poškodenie väzov a menisku, to ju prinútilo predčasne ukončiť svoju rozlúčkovú sezónu.
Gutová-Behramiová poďakovala svojim lekárom a teraz sa sústredí na rehabilitáciu. „Som rada, že sa môžem vrátiť domov a opäť vidieť svoju rodinu a tím. Teraz sa sústredím na cestu, ktorá ma v nasledujúcich mesiacoch čaká, aby som sa dostala späť do svojej najlepšej fyzickej kondície.“ Či sa víťazka 48 pretekov Svetového pohára vráti na lyžiarsky svah, je zatiaľ otázne. Informovala agentúra DPA.
