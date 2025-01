Gutová-Behramiová sa dočkala v super-G prvého triumfu v sezóne

Garmisch-Partenkirchen 26. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou nedeľňajšieho super-G Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Tridsaťtriročná veteránka sa dočkala prvého triumfu v sezóne, keď doteraz mala na konte štyri druhé miesta. Druhá skončila Nórka Kajsa Vickhoffová Lieová s mankom 35 stotín sekundy, tretiu priečku obsadila líderka celkového poradia SP Talianka Federica Brignoneová s odstupom 0,38 s.



Gutová-Behramiová si pripísala 46. triumf v kariére a postarala sa o to, že všetkých päť super-G v sezóne malo inú víťazku. Upevnila si červený dres pre líderku disciplíny, v ktorej obhajuje malý krištáľový glóbus. V boji o celkové prvenstvo znížila na druhej priečke stratu na Brignoneovú o 40 bodov, no Talianka si drží 70-bodový náskok.



Švajčiarka predviedla na trati Kandahar precíznu jazdu a v technických pasážach dokázala udržať ideálnu líniu, čo sa najmä jej hlavnej súperke v boji o celkové prvenstvo Brignoneovej nepodarilo. V cieli mala Gutová-Behramiová napokon bezpečný náskok pred Lieovou, ktorá sa na pódium dostala druhýkrát v sezóne. Predtým bola druhá v zjazde v Cortine d'Ampezzo. Brignoneová nenadviazala na triumf zo sobotňajšieho zjazdu, no získala ďalšie dôležité body v boji o veľký glóbus. Víťazka super-G z Beaver Creeku Talianka Sofia Goggiová skončila na 4. priečke (+0,49), nečakaná šampiónka zo St. Antonu Američanka Lauren Macugová obsadila 12. priečku (+1,37). Jej krajanka a štvornásobná celková víťazka SP Lindsey Vonnová sa po najlepšej tridsiatke zaradila na 13. miesto s odstupom 1,40 s.