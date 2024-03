Gutová-Behramiová vyhrala super-G v Kvitfjelli a zvýšila náskok

Kvitfjell 2. marca (TASR) - Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová zvíťazila v sobotňajšom super-G Svetového pohára alpských lyžiarok. Upevnila tak svoje vedenie v poradí disciplíny i celkovo, kde vedie pred Mikaelou Shiffrinovou, ktorá pauzuje pre zranenie.



Na druhom mieste skončila Rakúšanka Cornelia Hütterová so stratou 0,12 sekundy a len o jednu stotinu mala za sebou krajanku Mirjam Puchnerovú. Do sekundy za víťazku sa zmestilo šesť pretekárok - Talianka Federica Brignoneová stratila 0,31 sekundy a až sedem desatín za ňou bola Lauren Macugová z USA.



Gutová-Behramiová získala 45. víťazstvo v kariére, 22. v super-G a ôsme v tejto sezóne. Mieri tak za obhajobou krištáľového glóbusu v superobrovskom slalome a vzhľadom na absenciu favoritiek aj na druhý celkový triumf po ôsmich rokoch. Okrem Shiffrinovej, ktorá sa vráti budúci víkend vo švédskom Are, chýbajú do konca sezóny aj Sofia Goggiová z Talianska a Slovenka Petra Vlhová. Tá si na domácom podujatí v Jasnej roztrhla predný krížny väz.



Tridsaťdvaročnej Švajčiarke až tak nevyšla prvá polovica trate. Bola však druhá najrýchlejšia v technickej časti, kde malo problémy mnoho jej súperiek a rýchlosť si preniesla aj do záveru. Predviedla čistú jazdu a zvládla skoky. Hütterová mala lepší úvod a aj po tretej časti trate mala na neskoršiu víťazku sedem stotín. Vo zvyšku však nazbierala vyše tri desatiny.Puchnerová naopak v závere zrýchľovala, no nie dostatočne.



"Je to úžasné, som naozaj šťastná. Neočakávala som, že v tomto veku budem ešte vyhrávať. Moja vďaka patrí celému tímu, ktorý mi pomáha. Každý jeden člen je súčasť úspechu," povedala Gutová-Behramiová pre FIS. Momentálne vedie poradie vo všetkých disciplínach okrem slalomu, v ktorom neštartuje: "Nečakala som, že budem útočiť na veľký glóbus, no s vývinom sezóny a mojou formou som cítila, že toto môže byť dobrý ročník. Z času na čas na sebe cítim tlak, ale som dosť skúsená, aby som si ho nepripúšťala."