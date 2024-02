Gutová-Behramiová vyhrala zjazd Svetového pohára v Crans Montane

Crans Montana 16. februára (TASR) - Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová si upevnila post líderky seriálu Svetového pohára alpských lyžiarok. V piatok triumfovala v skrátenom zjazde Svetového pohára na domácom svahu v Crans Montane. Vo švajčiarskom stredisku za ňou so zhodným mankom 21 stotín sekundy skončili jej krajanka Jasmine Fluryová a Cornelia Hütterová z Rakúska.



Podmienky na zjazdovke Mont Lachaux neboli vzhľadom na vyššie teploty ideálne a organizátori sa tak rozhodli preteky skrátiť posunutím cieľového priestoru o štyri bránky nižšie. Gutová-Behramiová štartovala s číslom 11 a už po prvej polovici trate mala pred konkurenciou polsekundový náskok, ktorý si potom napriek dvom menším zaváhaniam dokázala udržať. Zvýšila tak náskok na čele hodnotenia seriálu pred Mikaelou Shiffrinovou na 105 bodov.



Gutová-Behramiová sa zároveň posunula na druhú priečku v hodnotení zjazdu pred Rakúšanku Stephanie Venierovú, ktorá v piatok zaostala za očakávaním a skončila na konci prvej desiatky (+0,59). Na čele poradia zjazdu zostala s náskokom 41 bodov Sophia Goggiová z Talianska, ktorú však rovnako ako Petru Vlhovú vyradilo zranenie z hry do konca sezóny. Shiffrinová do Crans Montany necestovala, keďže sa stále úplne nezotavila zo zranenia kolena po páde koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo.



Pre Gutovú-Behramiovú, ktorá získala v kariére veľký glóbus v roku 2016, to bolo v poradí 44. víťazstvo vo Svetovom pohári a trináste v zjazde. Na najvyššom stupni v tejto disciplíne stála premiérovo v sezóne, predtým sa naposledy v zjazde tešila z prvenstva v januári 2022 v rakúskom stredisku Altenmarkt-Zauchensee. V Crans Montane vyhrala dva zjazdy za sebou vo februári 2020.



V sobotu je v Crans Montane na programe ďalší zjazd a v nedeľu super-G (oba dni 10.30 h).